(Agenzia Vista) Cortina, 23 febbraio 2021 Terna, 60mln di euro per la nuova linea elettrica 'invisibile' tra Cortina e Auronzo Terna ha messo in esercizio la nuova linea elettrica ‘invisibile’ lunga 24 km che collega Cortina d’Ampezzo con Auronzo di Cadore, in Veneto. L’infrastruttura, altamente tecnologica e completamente interrata, rientra nel più ampio progetto di ammodernamento e riassetto della rete elettrica dell’Alto bellunese, per il quale Terna ha investito 60 milioni di euro. Realizzata in tempi record, appena 13 mesi, è un’opera a servizio del sistema elettrico nazionale ed è stata funzionale allo svolgimento in piena sicurezza dei Campionati Mondiali di Sci che si sono svolti a Cortina. L’intervento rientra nel quadro degli investimenti previsti da Terna nel Veneto. In linea con il nuovo Piano Industriale 2021-2025, Terna ha programmato nella Regione un impegno economico complessivo di oltre 370 milioni di euro nei prossimi cinque anni per lo sviluppo, l’ammodernamento e la resilienza della rete elettrica veneta. Su scala nazionale, nell’arco temporale 2021-2025, Terna investirà complessivamente 8,9 miliardi di euro. / Terna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev