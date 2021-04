(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 “Giusto dare un esempio e sottoporre parlamentari di Fdi al test anti-droga per capire se fanno uso o hanno fatto uso di sostanze stupefacenti. Invitiamo anche gli altri onorevoli a fare lo stesso” lo ha detto il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli a margine dell’allestimento del gazebo FdI per test anti-droga per parlamentari davanti a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev