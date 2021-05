Tifosi interisti in festa a San Siro: “L’uomo simbolo dello scudetto? Lukaku”

(Agenzia Vista) Milano, 8 Maggio 2021 Lautaro, Barella, ma soprattutto Lukaku. Sono questi i giocatori simbolo del 19° scudetto dell’Inter nominati dai tifosi neroazzurri presenti all’esterno dello stadio San Siro per festeggiare la squadra in occasione della gara contro la Sampdoria. Altri supporters preferiscono citare il gruppo creato dal tecnico Antonio Conte. Sulla questione assembramenti durante la festa, i tifosi non la pensano tutti nella stessa maniera. C’è chi ha parlato di esultanze più ordinate rispetto a quelle viste in piazza Duomo e chi invece descrive inevitabili calche di gioia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev