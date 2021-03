(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo Tornano i Fridays for future, le immagini della manifestazione romana a Piazza del Popolo Dopo lo stop imposto dalla pandemia tornano i Fridays for future, i venerdì per il pianeta che hanno portato migliaia di ragazze e ragazzi in piazza in Italia e nel mondo per chiedere un futuro più ecologico. Ecco le immagini della manifestazione romana a Piazza del Popolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev