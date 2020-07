(Agenzia Vista) Milano, 25 luglio 2020 Tour nella sede di Rousseau con Davide Casaleggio Al via Le Olimpiadi delle Idee organizzate dal Movimento 5 Stelle. Una due giorni tutta online, con un Villaggio Rousseau in cui sono previsti 126 'speaker' in 32 sessioni di lavoro, per un totale di 250 ore di attività. A margine dell’evento, Davide Casaleggio ha condiviso un tour virtuale negli uffici della sede di Rousseau. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev