Treu (Cnel): "Rafforzare centri per l'impiego e Anpal"

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 "Il rafforzamento dei centri per l'impiego e l'Anpal è importante, sono strumenti fondamentali anche per non avere un mercato del lavoro troppo differenziato", così Tiziano Treu, presidente Cnel, nel corso dell'audizione alla Camera sul decreto "Sostegni bis". / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it