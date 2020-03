Trump mostra la macchina per il test rapido in 5 minuti per cornavirus

(Agenzia Vista) Washington, 31 marzo 2020 Trump mostra macchina per il test rapido in 5 minuti per cornavirus Negli Stati Uniti sono stati effettuati oltre un milione di test sul coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa quotidiana sul Covid-19 sottolineando come «nessun altro Paese.«Spediremo ventilatori in Italia, in Francia, in Spagna», ha aggiunto. I Paesi che riceveranno i macchinari «hanno enormi problemi», ipotizzando l’invio anche ad altre nazioni. Courtesy White House. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev