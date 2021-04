Turchia, Draghi: molto dispiaciuto per umiliazione von der Leyen

Milano, 8 apr. (askanews) - "Non condivido assolutamente ilcomportamento di Erdogan, credo che non sia stato appropriato emi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che ha dovutosubire Ursula von der Leyen". Lo ha detto il presidente delConsiglio Mario Draghi, in conferenza stampa, a proposito delpresidente turco Erdogan che durante una visita ufficiale non ha fatto sedere la presidente della Commissione europea a fianco a lui e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, relegandola su un divano a lato."Con questi dittatori di cui però si ha bisogno per collaborare uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute e deve essere anche pronto a cooperare più che collaborare per gli interessi del proprio paese, bisogna trovare l'equilibrio giusto", ha aggiunto.