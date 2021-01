Ue: omaggio a Biden, Von der Leyen: ora un amico alla Casa Bianca

Milano, 20 gen. (askanews) - L'Unione europea rende omaggio al nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel giorno del suo insediamento, con la consapevolezza che l'addio di Donald Trump apre una nuova era di dialogo fra Europa e Stati Uniti. E propone subito un incontro per dare il via ad un nuovo patto transatlantico."Nel primo giorno del suo mandato faccio una solenne proposta al nuovo presidente americano - ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel - costruiamo un nuovo patto fondatore per una Europa più forte, una America più forte e un mondo migliore".La presidente della Commissione europea Von der Leyen ha definito Biden "un amico"."Questa cerimonia consacrata nel tempo sui gradini di Capitol Hill sarà la testimonianza della resilienza della democrazia americana. E la prova che, ancora una volta, dopo quattro lunghi anni, l'Europa ha un amico alla Casa Bianca".