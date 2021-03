Un detenuto in fuga da Reading, una nuova opera di Banksy?

Milano, 2 mar. (askanews) - Un detenuto che evade dalla prigione calandosi con una corda fatta di lenzuola e una macchina da scrivere. Potrebbe essere di Banksy l'opera apparsa su un muro esterno dell'ex carcere di Reading pochi giorni fa. Il murale è stato realizzato nello stile dello street artist più celebre del mondo. Ma ancora l'opera non è stato "rivendicata".Da anni è in corso nella cittadina meridionale dell'Inghilterra una campagna per trasformare l'ex prigione in un centro artistico invece di venderla per ricavarne lotti abitativi. Uno dei detenuti più famosi che furono reclusi in questo carcere fu il poeta e drammaturgo Oscar Wilde che parlò della sua esperienza carceraria nella poesia "La ballata del carcere di Reading".