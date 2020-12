(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2020 “Un test per un sorriso”, screening day gratuito alle Terme di Caracalla a Roma L’iniziativa “Un test per un sorriso” promosso da Medica Group in collaborazione con l’Assessorato allo Sport di Roma Capitale, ha visto offrire uno screening day gratuito con “tamponi rapidi” Covid, alle Terme di Caracalla nel rispetto dei protocolli di sicurezza previstI. Hanno partecipato più di 500 tra bambini e genitori, provenienti da famiglie con disagio socio-economico selezionate dagli organizzatori. Durata: 01_29 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev