Usa 2020, ultimo duello Tv tra Biden e Trump prima delle elezioni

Nashville, 23 ott. (askanews) - Ultime battute a Nashville, in Tennessee, tra Joe Biden e Donald Trump nel duello Tv finale, moderato dalla giornalista Christen Welker, prima delle presidenziali del 3 novembre 2020 quando gli americani decideranno il nome del nuovo inquilino della Casa bianca.Questa volta i toni sono stati più pacati, "razionali" ha detto lo stesso Biden anche se dal dibattito sono emerse posizioni diametralmente opposte praticamente su ogni tema, dal Covid-19, alla Sanità, dall'economia, al razzismo, alla lotta ai cambiamenti climatici.Sulla pandemia, in particolare, Joe Biden ha sottolineato la necessità di un'azione più incisiva in vista dell'inverno, ricordando il pesante bilancio di vittime del Paese mentre Trump, nonostante la malattia che lo ha colpito in prima persona ha nuovamente minimizzato la gravità della crisi e puntualizzato la sua "immunità".Trump ha detto che la pandemia "sta andando via" e che la sua amministrazione è riuscita a contenere le vittime. "Abbiamo imparato a conviverci - ha detto - non possiamo chiudere il Paese o non ci sarà più un Paese".Sulla questione razziale, invece, Trump ha sostenuto di aver fatto più lui per gli afroamericani di qualsiasi altro presidente dai tempi di Abraham Lincoln. Pronta la replica di Biden, che ha attaccato la politica sull'immigrazione di Trump, ricordando le separazioni tra genitori e figli ai confini e ha definito Lincoln "uno dei presidenti più razzisti nella storia americana".