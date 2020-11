Usa 2020, un villaggio indiano prega per Kamala Harris

Roma, 3 nov. (askanews) - In India a Thulasendrapuram, villaggio del nonno materno di Kamala Harris, nel Sud del Paese, si prega e si offre cibo per la sua elezione alla vicepresidenza degli Stati Uniti per i democratici, con Joe Biden presidente.Ovunque ci sono poster che le augurano di vincere e gli abitanti si dicono orgogliosi delle lontane origini indiane di Kamala; la madre era nata nel paese. "Tutti qui preghiamo che vinca - dicono - e quando verrà eletta vogliamo che visiti questo villaggio e che venga in questo tempio. Abbiamo persino in programma delle preghiere speciali per lei. Sarebbe importantissimo per il Tamil Nadu e l'India intera".