Usa, causa coronavirus salta la convention per la nomina di Biden

Milano, 5 ago. (askanews) - Il democratico Joe Biden non si candiderà a Milwaukee a causa delle preoccupazioni per il coronavirus. Biden, che affronterà il presidente repubblicano Donald Trump alle elezioni del 3 novembre, aveva programmato di recarsi a Milwaukee questo mese per accettare la nomina democratica, ma ha annullato il programma.La mossa è l'ultimo esempio degli effetti radicali della pandemia sulle elezioni presidenziali del 2020 nelle quali anche la corsa al vaccino è diventata tema dominante. Nonché l'ultimo colpo alle convention per le nomine che storicamente hanno segnato l'inizio delle campagne elettorali generali dell'autunno e ai rituali dei partiti tradizionali.