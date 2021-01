Usa, Washington blindata per la proclamazione di Biden mercoledì

Washington, 15 gen. (askanews) - Washington blindata. A pochi giorni dalla cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden in programma mercoledì. A presidiare l'evento ci sarà anche la Guardia Nazionale e al momento sono pochi gli invitato ammessi per motivi di sicurezza. L'Fbi sta monitorando eventuali convocazioni di "potenziali proteste armate" a Washington DC e nelle capitali degli Stati Usa.Il direttore dell'Fbi Christopher Wray ha riferito che l'Fbi sta "assistendo a una grande quantità di chat online preoccupanti" prima dell'evento, che si svolgerà solo due settimane dopo che i sostenitori del presidente Trump hanno preso d'assalto il Campidoglio in una violazione della sicurezza senza precedenti."Chiunque complotti o tenti violenza nelle prossime settimane potrà contare su una nostra visita - ha detto Wray -. Insieme ai nostri partner qui nel distretto e in tutto il paese, faremo tutto il possibile per garantire una transizione tranquilla del potere nei giorni a venire".Per l'assalto a Capitol Hill l'Fbi ha fino a oggi incriminato circa 70 persone, ma i casi aperti sono più di 170.