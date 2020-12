(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2020 V-Day, Zingaretti: "Inizia nuova fase, dedicata alle vittime del Covid" “Inizia yna fase nuova, che non va interpretata come la fine dell'incubo che stiamo vivendo. Non può che essere dedicata alle vittime del Covid, a coloro che hanno perso la vita e a coloro che sono malati”. Così il governatore della Regione Lazio e segretario del PD Nicola Zingaretti nel giorno della prima somministrazione del vaccino, il V-day, allo Spallanzani a Roma. Durata: 02_11 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev