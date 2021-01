(Agenzia Vista) Milano, 27 Gennaio 2021 Vaccini Covid Lombardia, Moratti: “Fase 1 termina il 5 marzo con consegne di dosi rispettate” “Abbiamo un sistema di monitoraggio dei dati che si raccorda con analisi dei vaccini nazionale, siamo in attesa di conferma de piano di conferme. Trasmessa una ipotesi per le settimane di febbraio e ipotesi di completamento della fase 1 prevista per il 5 marzo”. Così l’assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti in Commissione sanità del Consiglio regionale della Lombardia. / Consiglio regionale della Lombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev