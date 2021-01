(Agenzia Vista) Milano, 5 Gennaio 2021 Vaccini Covid Lombardia, Salvini: “In 10 giorni scorte finite. Governo ci mandi altre dosi” “Entro 10 giorni la Lombardia finisce i vaccini arrivati da Roma. Se entro 10 giorni non arriva quanto promesso una Regione rischia di fermarsi. Obiettivo di arrivare a 20 mila vaccini al giorno entro una settimana. Non vorrei che non arrivassero perché al Governo litigano. Il problema inizia da settimana prossima anche perché servirà il richiamo tra 20 giorni”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver visitato l’ospedale in Fiera a Milano sulla gestione dei vaccini Covid in Lombardia. Durata 01_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev