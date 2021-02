(Agenzia Vista) Milano, 15 febbraio 2021 Vaccini Lombardia, Fontana: "Raccolte oltre 100 mila adesioni in 5 ore sul portale online" "La piattaforma per la raccolta delle adesioni alle vaccinazioni anti-Covid in Lombardia, avviata alle ore 13 per gli over 80, ha già raggiunto quota 100.000, nonostante stia gestendo numeri mai registrati in precedenza: oltre 100.000 utenti in contemporanea". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa con il ministro Garavaglia. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev