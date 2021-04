Vaccini, Rizzo (Partito Comunista): “Usiamo lo Sputnik. Necessario rompere gabbia euro-atlantica”

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2021 “Come Partito Comunista e come Comitato contro il Governo Draghi siamo in piazza per chiedere che la sanità sia veramente pubblica e che vengano anche utilizzati i vaccini russo, cinese e cubano, altrettanto sicuri e molto più economici. Vogliamo riconquistare il diritto alla salute per tutti. Purtroppo il Governo non può rompere la gabbia euro-atlantica” sono le parole del segretario del Partito Comunista Marco Rizzo al presidio davanti all’ospedale Umberto I di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev