D’Uva (M5S): “Vaccino unica via per battere virus. Ragioniamo su riaperture ma senza propaganda”

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2021 “L’unica via per uscire dalla pandemia è vaccinare i più fragili e gli anziani. Ragioniamo sulle riaperture senza propaganda e solo se queste possono avvenire in sicurezza” sono le parole del deputato M5S Francesco D’Uva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev