(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2021 “Oggi come Partito Comunista e come Comitato contro il Governo Draghi siamo nelle piazze di tutta Italia per protestare contro i tagli e le privatizzazioni della sanità e per chiedere più sanità pubblica. Vogliamo una sanità pubblica efficiente come settore strategico per il nostro Paese” sono le parole del segretario del Partito Comunista Marco Rizzo al presidio davanti all’ospedale Umberto I di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev