A Milano la protesta a suon di pentole contro la gestione sanitaria di Regione Lombardia

(Agenzia Vista) Milano, 10 Aprile 2021 “Pentolada, suoniamo contro la Regione Lombardia”. È la manifestazione andata in scena sotto Palazzo Lombardia per protestare contro la gestione sanitaria della pandemia di Covid-19 dell’amministrazione Attilio Fontana. I partecipanti si sono radunati in mattinata nella piazza della sede regionale e hanno cominciato a far rumore con mestoli, pentole e altri strumenti portati da casa per esternare il loro malumore. L’evento è stato organizzato da Arci Milano, Casa Comune, i Sentinelli di Milano e Medicina Solidale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev