(Agenzia Vista) Venezia, 14 gennaio 2021 Vaccini Veneto, Zaia: “Se arrivano dosi AstraZeneca verosimile chiudere partita per giugno” “Il 29 di gennaio ci sarà la valutazione EMA per AstraZeneca. Se si apre il fronte AstraZeneca è verosimile che noi si possa chiudere la partita vaccinale per giugno. Perché comunque, come vi ho sempre detto a quel punto dipende dalla capacità della macchina vaccinale, visto e considerato che AstraZeneca dovrebbe inondare di vaccini il mercato.”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook sulla situazione Covid-19. / Facebook Luca Zaia 01_17 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev