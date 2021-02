(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2021 Vaccino, Zingaretti: "Campagna continua, aziende permettano di produrlo dove possibile" "Per raggiungere l'obiettivo di liberarci dalla pandemia dobbiamo spingere affinché le case farmaceutiche, anche quelle con il brevetto, permettano la produzione dei vaccini in tutti i siti industriali dove ciò è possibile; ne abbiamo anche nella nostra regione". Queste le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, a margine del convegno "Lazio-Futuro in corso" organizzato dalla Regione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev