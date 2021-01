(Agenzia Vista) Milano, 16 Gennaio 2021 Vertice centrodestra nella sede della Lega a Milano, arrivato Salvini ma non parla prima È iniziato il vertice di centrodestra nella sede della Lega in via Bellerio a Milano. Arrivato il leader della Lega Matteo Salvini sulla sua auto, ma non ha rilasciato dichiarazioni prima dell’incontro. Durata 00_46 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev