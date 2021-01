(Agenzia Vista) Milano, 16 Gennaio 2021 Vertice centrodestra, Salvini: “Domani mezza Italia chiusa, mentre governo si affida a Mastella” “Abbiamo parlato soprattutto di vita reale. Domani mezza Italia chiusa in casa e lunedì la scuola nel caos. Mentre noi ci preoccupiamo di tutto quello che manca dall’altra parte il governo si affida a Mastella e ai cercatori di voto. La gente aspetta risposte su tema salute, ospedale e vaccini. La Lombardia coinvolgerà i farmacisti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al termine del vertice di centrodestra alla sede della Lega in via Bellerio a Milano. Durata 01_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev