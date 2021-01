(Agenzia Vista) Milano, 16 Gennaio 2021 Vertice centrodestra, Tajani: “5 senatori del M5S guardano con attenzione a noi” “Ci sono senatori del M5S che soffrono molto nello stare in una maggioranza litigiosa e divisa dove non si capisce la strada. C’è malumore. Ci sono più di un senatore che guarda con attenzione al centrodestra, parliamo di 4 o 5 persone del Movimento cinque stelle”. Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani all’arrivo al vertice di centrodestra alla sede della Lega in via Bellerio a Milano. Durata 01_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev