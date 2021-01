(Agenzia Vista) Napoli, 04 gennaio 2021 “Viaggio in Italia del Presepe Napoletano”, la regione Campania promuove l'artigianato locale Questo video racconta il “Viaggio in Italia del Presepe Napoletano”, l’iniziativa della Regione Campania per promuovere il turismo solidale a sostegno dell’artigianato locale. 01_31 Regione Campania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev