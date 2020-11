Roma, 11 nov. (askanews) - "Un lockdown nazionale lo escludo, salvo che i dati di domani e dopo domani non mostrino in tutte le regioni, in maniera omogenea, una rincorsa al virus non fattibile e dei posti letto, non più presenti per cui altre regioni debbano diventare di colore rosso. Con 21 sistemi regionali rossi è chiaro che è un lockdown nazionale, ma è francamente molto improbabile". Così a Timeline, su Skytg24, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.