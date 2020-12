Video-messaggio Ue dei 27, Conte: "Questo sarà un Natale diverso"

Roma, 23 dic. (askanews) - "Il Natale è alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia, perché la pandemia ha comportato un costo umano devastante, ha messo a dura prova le nostre abitudini, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi": lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel video-messaggio dei 27 leader dell'Ue postato sui sociale del Consiglio Ue dal titolo "Più forti insieme".Ventisette voci più quella del presidente del Consiglio Ue Charles Michel per lanciare un messaggio di unità in un momento così difficile e l'appello a trascorrere un Natale sicuro.