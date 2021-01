(Agenzia Vista) Ancona, 24 gennaio 2021 Vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza di strutture per maltempo ad Ancona Ecco le immagini della rimozione di una grondaia pericolante per il Maltempo ad Ancona, in via Marini. Proseguono da parte dei Vigili del fuoco le operazioni di rimozione di alberi caduti e di messa in sicurezza di strutture pericolanti: effettuati altri 25 interventi per contrastare i danni causati dal vento che ha colpito la provincia. / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev