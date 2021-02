(Agenzia Vista) Limbiate, 27 febbraio 2021 "Viva l’Italia", il messaggio audio dell'ambasciatore Attanasio riascoltato durante il funerale "Siamo riusciti a far partire 300 persone dal Congo con due voli, fra cui un centinaio di italiani. Viva l'Italia, sempre un passo avanti", così l'ambasciatore in un audio inviato in Italia, che è stato riascoltato durante il funerale nel palazzetto dello sport di Limbiate, la città in provincia di Monza dove Luca Attanasio è cresciuto. Comune Limbiate Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev