“Vogliamo un futuro da lavoratori non da assistiti”, le voci dei lavoratori AirItaly al Mise

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2021 “Chiediamo una prospettiva industriale, un’azione di coraggio per quello che riguarda il trasporto aereo. Non dobbiamo essere un vettore in miniatura. Chiediamo la proroga degli ammortizzatori sociali e un sostegno al reddito per i lavori di AirItaly. Non possiamo rischiare di disperdere le competenze di 1380 famiglie che lavorano tra Olbia e Malpensa. Chiediamo di avere un futuro da lavoratori e non come assistiti.” Queste le voci dei manifestanti, lavoratori AirItaly, sotto il Ministero dello Sviluppo economico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev