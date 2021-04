Von der Leyen: l'Ue avrà vaccini per il 70% degli adulti a luglio

Roma, 23 apr. (askanews) - "Grazie all'enorme sforzo di Pfizer-BioNTech e l'accelerazione delle consegne dei loro vaccini, sono fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione adulta dell'Unione Europea già a luglio". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante la visita al sito Puurs, in Belgio. "E' stato il primo a produrre vaccini a mRNA su vasta scala nell'Ue - ha aggiunto von der Leyen - e ora siamo leader a livello mondiale in questa tecnologia. In un anno, il sito di Puurs è arrivato a produrre un miliardo di dosi e l'Ema ha appena approvato l'aumento della capacità produttiva di questo sito di un ulteriore 20%" ha aggiunto.