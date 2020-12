Wuhan, un anno dopo: come si vive fuori dall'incubo del Covid 19

Milano, 1 dic. (askanews) - Cartoline da Wuhan, un anno dopo: ecco come si vive fuori dall'incubo del Covid 19. Attorno a loro, la vita è praticamente tornata alla normalità, ma restano storie dolorose mentre la Cina esulta per aver dominato l'epidemia.A un anno dai primi contagi, i parenti delle vittime del coronavirus stanno lottando per superare la tragedia in città, dove l'epidemia è comparsa per la prima volta alla fine dello scorso anno. C'è chi si converte al buddismo per trovare un significato nella morte del proprio padre. E chi ancora fatica a mangiare e dormire dal decesso del figlio lo scorso febbraio.