Zaia: “Non ci sono magheggi da parte di nessuno su classificazione morti Covid”

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2021 “Ci era stato chiesto come viene classificato un morto Covid, c’è una circolare nazionale, non ci sono magheggi da parte di nessuno.” Così il Presidente della Regione Veneto in conferenza stampa prima di illustrare il bollettino. / Facebook Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev