(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2020 Zingaretti: “Abbiamo risorse grazie a nostro impegno per cambiare l’Europa” “Se non ci fosse stata la fiducia sulla possibilità di portare l’esperienza europea su un fronte diverso da quello da quello dell’austerità, ma anche – perché era un’opzione in campo – sconfiggendo le illusioni per cui il problema era distruggere l’Europa, e non invece cambiarla come noi abbiamo sempre sostenuto, se non ci fosse stato questo impegno, noi oggi non saremmo qua a discutere come investire i miliardi del Next Generation o come impostare queste politiche con queste risorse per un nuovo orizzonte di coesione sociale”. Così il Segretario del PD Nicola Zingaretti intervenendo all'iniziativa del Partito democratico "Le risorse per lo sviluppo e la coesione dell'Italia”, in diretta su Facebook. / Facebook PD Durata: 00_59 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev