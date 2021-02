(Agenzia Vista) Napoli, 21 febbraio 2021 Zona arancione a Napoli. Dehors chiusi. Controlli sul lungomare e giostre recintate. Le immagini Primo giorno di zona arancione a Napoli, lungomare ancora poco affollato ma con tanti controlli. Le transenne sono già pronte in casi di assembramento. In Villa Comunale recintate le giostre per i bambini. Chiusi anche i dehors dei bar. Le immagini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev