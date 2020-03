Spazio, la Nasa cerca nuovi astronauti per la Luna a Marte

Milano, 2 mar. (askanews) - La NASA cerca nuovi astronauti che verranno selezionati per prendere parte alle missioni Artemis sulla Luna e per le eventuali future esploraizoni di Marte.Per candidarsi gli aspiranti astronauti, che - fra gli altri requisiti - devono avere nazionalità statunitense e un master in materie scientifiche - hanno di tempo fino alle 23.59 del 31 marzo 2020.La richiesta va presentata compilando un modulo al quale si può accedere dal sito internet della Nasa.La NASA prevede di selezionare i candidati astronauti finali entro la metà del 2021 e iniziare l'addestramento della cosiddetta "generazione Artemis". L'ultima volta che la Nasa ha selezionato degli astronauti è stato nel 2015; su 18.300 candidati sono stati scelti in 11.Gli astronauti che verranno scelti in questa nuova selezione avranno l'opportunità di volare sulla Stazione spaziale internazionale ma anche sulla nuova Lunar gateway, la stazione in orbita lunare e, naturalmente, partecipare alle missioni di esplorazione sulla Luna e su Marte.