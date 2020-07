Auguri a Renato Pozzetto, il Ragazzo di campagna compie 80 anni

Roma, 14 lug. (askanews) - Compie 80 anni Renato Pozzetto, un'icona della comicità milanese e italiana. Nato a Varese il 14 luglio 1940, l'attore ha spesso fatto coppia con Cochi con il quale ha formato uno dei sodalizi più popolari della tv.Protagonista di film indelebili come "Il ragazzo di campagna", e autore di tormentoni linguistici (come "Taaac" e "Eh... la madonna!").Oltre 60 film in carriera da attore e cinque da regista, Pozzetto, figlio di una coppia di milanesi, ha trascorso la sua infanzia a Gemonio, teatro dell'incontro fatale col socio e sodale Cochi Ponzoni, dove le loro famiglie si erano rifugiate dopo i bombardamenti a Milano. Le prime rappresentazioni negli anni '60 a Milano, dove Enzo Jannacci diventa amico e loro autore, la coppia nasce ufficialmente nel '65 al Derby di Milano. Nella sua carriera è stato diretto da Steno, Clément, Risi,Corbucci, Bolognini e Festa Campanile da solo o insieme ad altrimostri sacri della comicità come Celentano, Abatantuono, Boldi,De Sica e Paolo Villaggio.