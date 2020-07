Buon compleanno Bugs Bunny, il coniglio irriverente fa 80 anni

Roma, 20 lug. (askanews) - É tra i personaggi che hanno segnato la storia dell'animazione e anche se appare sempre come il simpatico e irriverente coniglio combina guai, anche il mitico Bugs Bunny dei Looney Tunes sta per compiere 80 anni. La sua prima apparizione risale infatti al 27 luglio 1940 in "Caccia al coniglio" (A Wild Hare) di Tex Avery, candidato all'Oscar l'anno successivo come miglior corto d'animazione.E' proprio nel suo primo film che incontra Taddeo, l'ingenuo cacciatore destinato a diventare la nemesi perfetta dell'astuto coniglio. Ed è proprio in questo cortometraggio che pronuncia per la prima volta la celebre battuta "Che succede, amico?" ("What's up, doc?" nella versione originale): frase che riassume lo spirito beffardo che da sempre lo contraddistingue.Bugs Bunny ha conquistato negli anni l'affetto di intere generazioni con le sue lunghe orecchie e il sorriso furbetto, tanto da diventare l'unica star animata targata Warner Bros. ad avere una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.Tra gli altri riconoscimenti, dopo essere apparso nel 1943 in "Super Rabbit" vestito con l'uniforme dei Marines, Bugs Bunny è stato nominato membro onorario dall'US Marine Corps e nel 1997 è diventato il primo cartone a essere stampato su un francobollo americano; ha ricevuto anche tre nomination agli Oscar, vincendone uno nel 1958 per "Il cavaliere Bugs" (Knighty Knight Bugs), una storia ispirata al mito di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda.Le sue avventure continuano ad appassionare, anche le nuove generazioni, segno del suo umorismo intramontabile (e vanno in onda su Boomerang canale 609 di Sky).