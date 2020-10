Cartoni, 45 anni fa in onda la prima puntata di Goldrake

Milano, 9 ott. (askanews) - Goldrake compie 45 anni. Era il 5 ottobre del 1975 quando l'Ufo Robot nato dalla matita del mitico creatore di manga Go Nagai faceva la sua comparsa sugli schermi televisivi giapponesi con il nome di Grendizer, prodotto dalla Toei Animation.In Italia arriverà solo 3 anni più tardi, il 4 aprile del '78, in onda su Rai2, diventando nel giro di poco tempo un vero e proprio fenomeno di culto, anche grazie allo straordinario doppiaggio dei personaggi, in particolare di Romano Malaspina che diede voce al protagonista, Actarus, il principe alieno pilota di Goldrake.La prima puntata racconta dell'incontro tra Actarus, fuggito dalla stella Fleet e dal suo pianeta, distrutto dalla flotta malvagia del Re Vega, e Koji Kabuto, in Italia chiamato Alcor, già pilota del robot Mazinga Z.Per 74 episodi, Actarus e Goldrake con Alcor/Koji, Venusia e Maria, Rigel, Mizar e il dottor Procton divennero compagni quotidiani di un'intera generazione, fino alla disfatta della flotta di Vega e dei suoi luogotenenti Gandal e Hydargos. Sebbene Goldrake, dopo Mazinga Z e il Grande Mazinga fosse il terzo robot della serie dei Mecha giapponesi, fu, infatti, il primo ad arrivare in Italia, decretando un successo che, in parte, continua ancora oggi.