Covid, Antonio Banderas positivo, oggi compie 60 anni

Roma, 10 ago. (askanews) - Compleanno in quarantena per l'attore spagnolo Antonio Banderas. Nel giorno in cui festeggia i 60 anni, l'attore ha infatti annunciato su Twitter di essere positivo al coronavirus. "Mi sento relativamente bene - scrive in un lungo post accompagnato da una foto che lo ritrae da piccolo - solo un po' più stanco del solito e fiducioso di recuperare il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permettano di superare il virus che sta colpendo così tante persone in tutto il pianeta.Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposare e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei nuovi 60 anni a cui arrivo pieno di desiderio e di illusione".