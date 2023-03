Crozza/ la strategia di Vasseur: “Una bella Yaris al posto della Ferrari. intanto arriveremmo alla fine del Gran Premio”

Nella nuova puntata FRATELLI DI CROZZA” – il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza diventa per la prima volta il nuovo team principal Ferrari Frédéric Vasseur che dopo i problemi in Bahrain sta perfezionando una nuova strategia : “Je sto pensand a una cosa… completamente nouvelle: la diversificasion de la progetasion del la Ferrarì. A una bella Yaris…Intant arrivòm alla fen del Gran Prix.Io già mi lèc tout les dit.”

