Crozza e il monologo su Giorgia Meloni "Vuole essere chiamata il signor presidente: e' il piu' grande coming out istituzionale della storia d'italia"

E' dedicato al nuovo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il primo monologo della sesta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ , : "Da oggi sappiamo che vuole proprio essere chiamata 'Il Signor Presidente del Consiglio: è il più grande coming out istituzionale mai fatto nella storia d'Italia... quindi adesso è ufficiale: Giorgia Meloni è un uomo!"

“Live streaming ed episodi completi su discovery+”