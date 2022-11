Crozza/ interpreta per la prima volta il ministro ignaro Gennaro Sangiuliano: “Perche’ la Rai non fa una gara canora? chesso’ il Festival di Imperia!”

Maurizio Crozza porta per la prima volta sul palco di Fratelli di Crozza , in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha molte idee originalissime tra cui un festival della canzone italiana: “Perché la Rai non valorizza la musica italiana? Per esempio con una gara canora di canzoni inedite, in una località balneare chessò, ligure…. il Festival di Imperia!”

“Live streaming ed episodi completi su discovery+”