Crozza / Meloni sulla difesa del marchio italiano 100% “E lasciame fa’! sto a mobilita’ le masse sulla difesa del marchio… è la famosa ‘Marchio su Roma’.”

< p>Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni 100% made in Italy di Giorgia Meloni pronta a valorizzare il marchio italiano: “Filiera legno-arredo italiana, marchio italiano, 100% made in Italy, l’albero lo prendi qui, il comodino lo fai qui, il mignolo che ce sbatte, ce sbatte qui nello spigolo del comodino di legno italiano. Ma la burocrazia me impedisce di desertifica’ la dorsale appenninica, ma dimme… ce serve così tanto la foresta del Trentino? Se la radi al suolo all’orso glie viene un’insolazione non glie devi manco sparà. Ma siccome nun se può, dobbiamo prendere gli abeti all’estero. Occhio che poi è un attimo che Soro ce fa la ‘sostituzione abetica’. Vogliono sostituire gli abeti italiani con baobab africani irregolari!!!! Marchio italiano! Legno italiano! Lavoratori italiani... nun ce servono i lavoratori immigrati” - e sulle intenzioni di Governo di incrementare il lavoro femminile - “Io penso a vagonate di donne che te riempiono la filiera occupazionale 100% italiana… dal piegare i bigliettini nei baci Perugina al pupazzo del crash-test… tutte donne italiane. I lavavetri ai semafori lo devono fare loro: le donne 100% italiane. [..] E come fanno le donne a fare i figli se lavorano?! Ma allora mi sottovaluti il valore storico-pragmatico delle mondine 100% italiane. Te la ricordi la Mangano? La donna che sta chinata a raccoglie’ il riso, a novanta, mentre è a novanta passa di lì uno dei nostri maschi italici… 100% italiani… la mondina mentre è a 90 verifica, glie tira giù la zip, guarda il marchio - perché noi li marchiamo a fuoco - e poi mentre lei monda, lui la monta. Dal produttore al riproduttore. Manodopera italiana che fa figli italiani!”

