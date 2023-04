Crozza/monologo “Ci meritiamo una sostituzione etica, non etnica”

FRATELLI DI CROZZA torna con un nuovo monologo – il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - di Maurizio Crozza dopo le giustificazioni del Ministro Lollobrigida che definisce le sue dichiarazioni frutto dell’ignoranza, non del razzismo: “Tranquillo Lollo, le due cose possono convivere. Anzi, alle volte una è proprio la conseguenza dell’altra. Ma che scusa è ‘sono ignorante’?! Se sei ignorante allora cosa ci fai lì? Tu che parli di sostituzione fatti sostituire, no? Oppure, prima studia e poi magari il ministro lo fai dopo.” - continua commentando le nuove proposte di legge del Governo Meloni per dare più lavoro alle donne e agevolazioni fiscali per chi ha figli - “Se dobbiamo fare più figli, come fanno anche a lavorare le donne? Donne che lavorano o donne che partoriscono figli?

Ma sbaglio o anche questa…mi suona come operazione nostalgia? Che poi, come funziona la norma di Giorgetti? È retroattiva? E a chi i figli li ha già avuti? Metti che una coppia ne abbia già fatti due, contano o per l’esenzione devono trombare ininterrottamente fino a 80 anni? E poi, i nuovi come li chiami? Irpef, Irap e Tasi? Ma scusate, facciamo un attimo un calcolo: tra evasione, condoni, detrazioni, agevolazioni e bonus fiscali…se ci mettiamo anche ‘l’esenzione figli’ chi è che rimane a pagare le tasse in Italia? Gli onesti sterili, i segaioli e le coppie arcobaleno a cui non riconoscono i figli.”

