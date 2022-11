Crozza/un Salvini “infaticabile” continua con le dirette tik tok persino in bagno

Maurizio Crozza veste i panni di un Matteo Salvini "infaticabile" - nella settima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - che continua con le sue dirette Tik Tok persino quando è in bagno: “Con buona pace dei giornali di sinistra, il buon Dio mi ha dato un colon che non è irritabile e quindi posso stare in bagno a lavorare”.

